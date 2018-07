Verhoogde politieaanwezigheid bij laatste WK-match 14 juli 2018

Vandaag spelen de Rode Duivels hun laatste WK-wedstrijd tegen Engeland om 16 uur. Supporters kunnen ook deze match volgen op een groot scherm op de Grote Markt in Turnhout. De deuren van het fanpark openen om 14.30 uur. Voor- en na de wedstrijd zorgt dj LDD voor de nodige ambiance.





"We kregen heel wat positieve reacties op de organisatie van het fandorp. Alle uitzendingen verliepen, op het spijtige incident van dinsdag na (na de wedstrijd waren er enkele vechtpartijen, red.), in opperbeste stemming. De politie voorziet zaterdag een verhoogde aanwezigheid om een aangenaam verloop van het event te waarborgen. We rekenen erop dat er weer veel supporters zijn om de Rode Duivels naar de derde plek te juichen", zegt burgemeester Eric Vos (T.I.M.). (WDH)