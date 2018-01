Vergeten jas in café nekt drugdealer 26 januari 2018

De 35-jarige Jan B. uit Turnhout riskeert een gevangenisstraf voor het dealen van drugs. Hij liep tegen de lamp omdat hij zijn jas was vergeten op café.





Jan B. vergat op 20 november 2017 zijn jas mee te nemen toen hij café De Zwarte Ruiter verliet. In het kledingstuk zat niet alleen zijn identiteitskaart, maar ook een zakje met speed. "Hij beweerde dat de drugs voor eigen gebruik waren. Maar in zijn gsm stonden berichtjes over bestellingen van drugs", zegt openbare aanklager Wim Smets. De aanklager vorderde een effectieve gevangenisstraf van tien maanden.





De advocate van Jan B. vroeg de rechter om een voorwaardelijk straf op te leggen. "Het ging niet om een grote drugdeal. Hij wil zijn drugsprobleem aanpakken."





De rechter velt een vonnis op 5 februari. (JVN)