Verdachten van moord op Christine Lenaerts blijven aangehouden Kristof Baelus

04 januari 2019

20u15 6 Turnhout De raadkamer van Turnhout heeft beslist dat Marco L. uit Turnhout en Ashley V.D.V. uit Herentals aangehouden blijven voor de roofmoord en wederrechtelijke vrijheidsberoving van Christine Lenaerts uit Bouwel.

Op 26 april 2018 werd de gevangenisverpleegster teruggevonden in Olen, langs het kanaal Bochelt-Herentals. Ze was gewurgd met haar eigen jas nadat ze reeds enkele dagen vermist was. Het duo had de vrouw ontvoerd en vluchtte na haar dood naar Spanje. Daar werden ze beiden opgepakt.