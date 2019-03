Verdachte van verkrachting niet welkom in Turnhouts IJssportcentrum Jef Van Nooten

13 maart 2019

10u40 0 Turnhout De man die verdacht wordt van de verkrachting van een 16-jarig meisje in het Stadspark van Turnhout is niet welkom in het IJssportcentrum. “Vroeger kwam hij vaak, maar sinds de verhuis hebben we hem niet meer gezien”, zegt Hans Van Accom.

De rechtbank in Turnhout boog zich dinsdag over een verkrachtingsdossier tegen Johan D.S. (48) uit Turnhout. De man dwong in februari vorig jaar de 16-jarige vriendin van zijn dochter tot seks met hem in het Stadspark. Tijdens het proces haalde de openbare aanklager aan dat Johan D.S. vaak het gezelschap van minderjarigen opzoekt. “Johan is vaker op zoek naar contact met minderjarigen. Zo hangt hij ook vaak rond aan de schaatsbaan. Hij voelt zich er machtig ten aanzien van jongeren omdat hij geld heeft”, klonk het.

De ijssportclubs in Turnhout vrezen imagoschade en willen de puntjes op de i zetten. “Vroeger kwam hij inderdaad vaak naar de schaatsbaan. Maar dat was op onze vorige locatie in de Otterstraat. Sinds onze verhuis (naar de tijdelijke locatie aan de Everdongenlaan, red.) hebben wij hem niet meer gezien. Hij zou hier ook niet meer welkom zijn”, benadrukt Hans Van Accom van IJssportcentrum vzw.