Verdachte van moordpoging krijgt enkelband Jef Van Nooten

07 december 2018

16u48 0

De verdachte voor een moordpoging op de Grote Markt in Turnhout is door de raadkamer in Turnhout onder elektronisch toezicht geplaatst. De 39-jarige Albenees uit Dilbeek was op 1 november betrokken bij een vechtpartij tussen Roemenen en Albanezen aan de noordkant van de Grote Markt, ter hoogte van de vroegere bistro Yvette’s. De Albanees stak daarbij een Roemeen met een mes in de buikstreek. Hij blijft aangehouden voor moordpoging, maar mag zijn voorhechtenis van de raadkamer in Turnhout voortzetten via elektronisch toezicht.