Veel stakingsbereidheid bij basisscholen van Heilig Graf Wouter Demuynck

18 maart 2019

18u12 0 Turnhout De algemene staking in het onderwijs van 20 maart zal ook op het Heilig Graf een impact hebben. Vooral in de basisscholen is er veel stakingsbereidheid.

“In de middelbare school hebben we momenteel nog niet echt een duidelijk zicht op het aantal stakers”, zegt Sarah Lauwereysen, communicatieverantwoordelijke van het Heilig Graf. “We hebben de vakbondsverantwoordelijke gevraagd om tegen vanavond (maandagavond, red.) een algemene schatting te geven zodat we onze leerlingen en ouders kunnen berichten.”

In de basisscholen van het Heilig Graf - waarvan drie in Turnhout en één in Vosselaar gelegen zijn - is er wel meer duidelijkheid over de stakingsbereidheid. “In de basisschool in Vosselaar (Bergakker, red.) staakt iedereen en dus blijft de school dicht”, gaat Lauwereysen verder. “In de basisschool in de Apostoliekenstraat in Turnhout staakt iedereen van de kleuterschool en enkele van de lagere school. In de basisschool in de Tramstraat staakt zo’n 70%. We raden daar aan om de kinderen thuis te laten, al wordt er wel opvang voorzien.”

De leerkrachten van de basisschool in de Nijverheidsstraat staken woensdag niet, maar komen wel met een opmerkelijke actie op de proppen. “Ze geven gewoon les, maar zullen wel met zwembanden en zwembrillen naar school komen. Op die manier willen ze figuurlijk tonen dat ze het hoofd boven water moeten houden.”