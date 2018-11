Veel nieuwe zaken opgenomen in GaultMillau Kristof Baelus

05 november 2018

Gault&Millau heeft zijn gids voor 2019 bekend gemaakt. Veel Kempense zaken die nog geen vermelding kregen, werden in deze gids wel opgenomen.

In Herentals kreeg Restoservice Link 21 een score van 12 punten in de Gault&Millau 2019, Bistro Julienne staat voor het eerst in de gids en kreeg een score van 13 punten. In Vosselaar werden twee zaken opgenomen in de gids. De Farmasie kon rekenen op 12 punten, ook Roosekes Breem kreeg 12 punten maar verschijnt wel voor het eerst in de gids. In Poederlee werd er slechts één zaak geselecteerd, Brasserie Ferm krijgt voor de eerste keer een plaatsje in de gids met een score van 12 punten. Turnhout is goed vertegenwoordigd met maar liefst vijf zaken die een vermelding kregen in Gault&Millau, waarbij Cachet de Cire voor het eerst een vermelding krijgt met een hoge score van 13 punten. Cucinamarangon, Puur en Amu kregen elk ook een mooie score van 13 punten. De hoogste score in Turnhout is weggelegd voor Savoury, zij krijgen maar liefst 14 punten.