Vastgoedmakelaar Hillewaere wil vijftien extra kantoren in Vlaanderen Bedrijf ook op zoek naar vijftig nieuwe en ervaren makelaars Toon Verheijen

04 april 2019

10u43 0 Turnhout Vastgoedkantoor Hillewaere wil de komende jaren uitbreiden met maar liefst vijftien nieuwe kantoren verspreid over héél Vlaanderen. Het van oorsprong Kempense bedrijf zoekt bovendien ook nog eens vijftig nieuwe en/of ervaren makelaars. Hillewaere startte zestien jaar geleden als eenmanszaak en telt ondertussen negen vestigingen en 73 medewerkers. “Onze kantoren zijn ook meer belevingsshops geworden”, zegt gedelegeerd bestuurder Roel Druyts. “We zetten vol in op digitalisering.

Het verhaal begon in 2003 als eenmanszaak in een klein pand op de hoek van het Zegeplein en de Warandestraat in hartje Turnhout. Maar ondertussen telt Hillewaere door de groei al negen kantoren in Turnhout, Weelde, Mol en Hoogstraten in de Kempen. Maar ook in de noordrand van Antwerpen zijn er al kantoren in Malle, Schilde en Brasschaat en ook in Heist-op-den-Berg zit er eentje. Recent opende dan het eerste niet-Antwerpse kantoor in Gent. Alles samen werken er 73 mensen voor het vastgoedkantoor. Gedelegeerd bestuurder Roel Druyts moet lachen als hij terugdenkt aan het pand waar het allemaal begon. “We zijn er inderdaad op vooruit gegaan”, knipoogt hij. “De groei de laatste jaren is inderdaad sterk geweest. We hebben het te danken aan het continue inzetten op vernieuwing. We hebben geen kantoren meer in de strikte zin van het woord. We noemen het eerder een belevingsshop. Grote schermen, touchscreens of zelfs virtueel door een huis wandelen met een 3D-bril. Dat zijn telkens zware investeringen, maar het is wel de toekomst en daardoor kunnen we ook nog groeien. We proberen ook het verschil te maken in een doorgedreven online marketing.

Villa’s

Hillewaere had vroeger de naam om alleen grote villa’s en kastelen te verkopen, maar ook die tijden zijn veranderd. “De laatste jaren is daar verandering in gekomen”, zegt Roel Druyts. “We mikken op het midden segment met huizen vanaf 250.000 euro. Simpelweg omdat je daar nog een weerwaarde in kunt betekenen. Daar ligt de verkoop al iets moeilijker dan voor huizen van pakweg 180.000 euro. Je kan niet meer groeien als je alleen mikt op de grote en dure villa’s. Die markt is er uiteraard, maar alleen daar op focussen dan stopt je groei ook.”

Vijftien kantoren

Om definitief door te breken, wil Hillewaere nu héél Vlaanderen veroveren. Vijftien nieuwe kantoren en vijftig nieuwe en/of ervaren makelaars. Dat is het streefdoel voor de volgende jaren. “Dat kunnen bestaande kantoren zijn die zich willen aansluiten bij ons of volledige nieuwe”, zegt Roel Duyts. “Dat zal de komende tijd uitwijzen. We blijven wel trouw aan onze filosofie. De makelaar moet continu bezig zijn met zijn klant. Voor het in verkoop nemen, foto’s maken of contracten opmaken: daar hebben we andere mensen voor. We kunnen ook een totaalpakket aanbieden, want klanten kunnen ook informatie krijgen over mogelijkheden van hypotheken en verzekeringen zodat ze niet van hier naar daar moeten lopen.”