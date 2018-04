Vandalisme aan treinen gehalveerd BETERE OMHEINING EN POLITIECONTROLES WERPEN VRUCHTEN AF JEF VAN NOOTEN

17 april 2018

02u41 0 Turnhout Het vandalisme aan treinen die 's nachts gestald staan op de sporen achter het station in Turnhout is sterk afgenomen. De NMBS registreerde

vorig jaar 'slechts' 28 gevallen van vandalisme, dat is meer dan een halvering ten opzichte van de jaren voordien.





De treinen in de zogenaamde wijkbundel in Turnhout - dat zijn de sporen achter het station waar de treinen 's nachts stil staan - vormen al jaren een gemakkelijk doelwit voor vandalen. Vooral graffitispuiters vinden hun weg naar de wijkbundel om hun artistiek talent te botvieren op de treinstellen van de NMBS. Federaal parlementslid Yoleen Van Camp en Vlaams parlementslid Paul Van Miert (beiden N-VA) trokken eind 2016 aan de alarmbel nadat ze uit cijfers hadden kunnen afleiden dat er op vijf jaar tijd maar liefst 295 gevallen van vandalisme werden geregistreerd aan treinstellen achter het station in Turnhout. Dat zijn er gemiddeld 59 per jaar, ofwel meer dan één vandalenstreek per week.





Dat aantal is vorig jaar sterk afgenomen. In 2017 werden nog maar 28 vandalenstreken geregistreerd, dus meer dan een halvering. In één geval werd er ook wel beschadiging aan het rollend materieel vast gesteld, waardoor de trein niet kon vertrekken. "Er zijn twee redenen voor de daling. Zo is de omheining rond de wijkbundel aangepakt. Ze werd nog steviger gemaakt dan ze al was", verklaart burgemeester Eric Vos (T.I.M.) de spectaculaire daling. "Daarnaast zijn er ook verscherpte politiecontroles geweest. Eén graffitispuiter kon daarbij ook worden opgepakt. Dat zal niet alleen hemzelf hebben afgeschrikt, maar zeker ook een invloed hebben gehad op andere graffitispuiters. Het nieuws van zo'n arrestatie doet snel de ronde."





(Nog) geen camera's

Van Camp en Van Miert reageren tevreden op de daling. "Dit gaat over het comfort van de Turnhoutse treinreiziger, maar ook over het aanzicht van onze stad. Treinen vol graffiti zorgen voor een beeld van verloedering", zegt Van Miert.





Van Camp stelde in december 2016 camerabewaking voor om het vandalisme terug te dringen. Daar is echter geen geld voor. "Minister Bellot laat weten dat momenteel niet wordt overwogen om bewakingscamera's te installeren. De NMBS volgt het fenomeen echter permanent op en sluit niet uit dat er maatregelen genomen worden indien de cijfers toch terug in stijgende lijn zouden gaan", aldus Van Camp.





Graffitispuiters kosten NMBS handenvol geld. Om de verf te laten verwijderden moet NMBS al snel 100 euro per vierkante meter ophoesten.