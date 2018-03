Vanaf zaterdag versmalde rijstroken op E34 29 maart 2018

02u31 0

Verkeer op de E34 kan vanaf zaterdag 31 maart alleen nog op versmalde rijstroken passeren tussen Turnhout en Oud-Turnhout. De heraanleg van het wegdek zelf start op dinsdag 3 april.





De voorbereidende werken op de E34 ter hoogte van Turnhout zijn bijna afgerond. Vanaf zaterdag 31 maart verandert de verkeerssituatie, zodat de aannemer in de paasvakantie kan starten aan de eerste fase van de eigenlijke vernieuwingswerken op de snelweg. In een eerste fase wordt het wegdek richting Antwerpen vernieuwd. "Dat zal ongeveer anderhalve maand duren. Daarna wisselen de werken van kant en wordt het wegdek in de richting van Nederland aangepakt", vertelt Jef Schoenmaekers, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).





Tijdens de eerste fase rijdt het verkeer rijdt in beide richtingen over twee versmalde rijstroken op de kant richting Nederland.





"Het verkeer richting Antwerpen wordt via de middenberm doorgestoken naar de tegengestelde rijrichting. De op- en afrit van het complex Turnhout-Centrum (nr. 24) langs de kant richting Antwerpen zijn afgesloten. Verkeer van Nederland richting Turnhout en Geel (N19) wordt omgeleid via het complex Turnhout-West (nr. 23). Verkeer van Turnhout en Geel (N19) richting Antwerpen wordt omgeleid via de Parklaan (R13), de Steenweg op Gierle (N140) en het complex Turnhout-West (nr. 23). De op- en afrit van het complex Turnhout-Centrum (nr. 24) langs de kant richting Nederland zijn open, maar worden ingekort", aldus nog Schoenmaekers. (JVN)