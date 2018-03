Vanaf vandaag hinder door werken op E34 10 maart 2018

Als deze keer alles volgens plan verloopt, starten vandaag de voorbereidende werken op de E34 in Turnhout en Oud-Turnhout. Dat veroorzaakt hinder richting Eindhoven.





De werken werden eerder al twee keer uitgesteld door de vrieskoude. Vanochtend zijn de voorbereidende werken normaal wel van start gegaan. "Volgens de huidige weersvoorspellingen zijn de omstandigheden gunstig genoeg voor het aanbrengen van de tijdelijke markeringen. De markeringswerken starten 's ochtends vroeg en zullen in de loop van de namiddag klaar zijn", klonk het gisteren bij AWV. "Het verkeer richting Nederland rijdt dan tijdelijk over één rijstrook tussen de complexen Turnhout-West (nr. 23) en Oud-Turnhout (nr. 25). Na het aanbrengen van de markeringen beschikt het verkeer richting Nederland over twee versmalde rijstroken en worden de op- en afritten van het complex Turnhout-Centrum (nr. 24) verkort."





Voor het verkeer richting Antwerpen is er nog geen hinder tijdens de voorbereidende werken.





De eerste fase van de eigenlijke werken, de vernieuwing van het wegdek richting Antwerpen, start begin april. (JVN)