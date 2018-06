Vanaf juni trajectcontrole op hele Ring AWV WIL NUMMERPLAATLEZERS OP R13 NOG VOOR ZOMER ACTIVEREN JEF VAN NOOTEN

04 juni 2018

02u38 0 Turnhout De geplande trajectcontrole op de Ring in Turnhout wordt nog voor de start van de zomervakantie geactiveerd. Vanaf dan zal de gemiddelde snelheid gemeten worden over de volledige lengte van de Ring, verdeeld over verschillende tracés.

De politiezone Turnhout was pionier in Vlaanderen op vlak van nummerplaatlezers en trajectcontroles, een systeem waarbij de gemiddelde snelheid van een auto gemeten wordt over een langere afstand. Over enkele weken zullen er in de zeven gemeenten van de politiezone maar liefst 24 trajecten zijn waar de gemiddelde snelheid gemeten wordt. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil immers nog voor de zomervakantie de trajectcontroles activeren op de Ring en op de in- en uitvalsweg Steenweg op Diest. "We zijn al een tijdje bezig met de conformiteitskeuringen. In de loop van juni kunnen ze uitgerold worden", bevestigt Veva Daniëls van het AWV.





In tegenstelling tot de nummerplaatlezers en trajectcontroles die politiezone Turnhout in het verleden in gebruik nam, worden die op de Ring in Turnhout grotendeels gefinancierd door de Vlaamse overheid. Het zal wel politie Turnhout zijn die de data verwerkt en pv's uitschrijft.





Volledige lengte van de Ring

Op dit ogenblik is er slechts op één locatie op de Ring (op de Kempenlaan) trajectcontrole actief, en dan nog maar op één rijrichting. Vanaf de zomer zal de volledige lengte van de Ring in Turnhout onder trajectcontrole staan en dat in beide richtingen. Daarvoor wordt gewerkt met verschillende trajecten.





"Die gaan van de Steenweg op Merksplas tot waar vroeger het Villapark (nu De Nieuwe Erven, red.) was. Van daaruit tot net voorbij de Carrefour. Vanaf de Carrefour tot aan de Miko. En vanaf de Miko tot aan de Kastelein", aldus nog korpschef Roger Leys. "Als deze trajecten actief zijn, zullen we in totaal 24 trajecten hebben in onze zone, op twaalf locaties in beide richtingen."





3.111 bestuurders betrapt

In 2017 stelde de lokale politie in Turnhout in totaal 3.111 pv's op voor bestuurders die via trajectcontrole betrapt werden op overdreven snelheid. Normaal ligt dat aantal hoger, maar sommige trajecten zijn tijdelijk niet in gebruik (geweest) omdat de camera's vervangen moesten worden of omdat - zoals in Oud-Turnhout - de paal met de nummerplaatlezer uitgerukt werd bij een ongeval. De meeste pv's (1.779) werden vorig jaar uitgeschreven voor de N119 (Kastelein en Steenweg op Baarle-Hertog) in Turnhout. De trajectcontrole die het minste hardrijders betrapt, is die aan Heizijde. Daar werden vorig jaar maar 4 processen-verbaal opgesteld.