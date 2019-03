Vanaf 2020 drie soorten kinderopvang op één locatie Toon Verheijen

04 maart 2019

15u49 0 Turnhout De stad Turnhout zal vanaf 2020 in de Druivenstraat drie soorten kinderopvang aanbieden op één locatie. Dagelijks zullen er dan 121 kinderen tussen 0 en 12 jaar opgevangen worden.

Voor het zover is, moeten er nog wel wat verbouwingen gebeuren. Die starten op maandag 11 maart aan de gebouwen van Kinderopvang Turnhout vzw in de Druivenstraat 19. “We hebben daar nu de opvang voor baby’s en peuters Slabbers & Co en de opvang voor de schoolgaande kinderen Gabbers & Co”, zegt schepen van kinderopvang Hannes Anaf (sp.a). “De bedoeling is dat vanaf 2020 daar ook de occasionele opvang van Het Lindeke bijkomt. Die zitten momenteel nog in de gebouwen van Jeugdcentrum Wollewei.”

Het gebouw in de Druivenstraat wordt vanaf maandag 11 maart grondig verbouwd en dat betekent dat Slabbers & Co en Gabbers & Co tijdelijk moeten verhuizen. Gabbers en Co trekt naar een pand in de Herentalsstraat 20. Slabbers en Co verhuist vanaf dinsdag 12 maart voor zes weken naar Jeugdcentrum Wollewei. In de vernieuwde gebouwen in de Druivenstraat zullen vanaf 2020 dagelijks 121 kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen komen spelen en ravotten.