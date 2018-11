Van zeven jaar effectief naar vijf jaar voorwaardelijk: mishandelende babysitter krijgt in beroep veel lichtere straf Jef Van Nooten

08 november 2018

13u54 11 Turnhout Babysitter Kjell C. uit Herselt heeft in beroep een voorwaardelijke celstraf van 5 jaar gekregen voor de dodelijke mishandeling van Lielly (5 maanden). In eerste aanleg werd hij nog tot 7 jaar effectief veroordeeld. “Toch is dit geen strafvermindering. Wellicht zit hij nu langer in een instelling dan dat hij anders in de gevangenis zou zitten”, zegt Lielly’s mama Kristel Gelders.

De ouders van de zusjes Lielly en Letty uit Geel brachten hun babytweeling vanaf 26 april 2016 enkele dagen onder bij babysitters uit Turnhout. Intussen woont het koppel in Herselt. De ouders kampten met financiële problemen en hadden geen geld om melk te kopen. Babysitter Ylva K. had zich bereid verklaard om de kinderen op te vangen tot hun loon gestort werd. Ze zouden de baby’s ten laatste op 3 mei komen ophalen. Haar partner Kjell C. was niet op de hoogte van die afspraak en dacht dat de baby’s maar twee dagen zouden blijven. Nadat die twee dagen om waren, raakte zijn geduld op. Hij was het gehuil van de baby’s beu en wilde hen zo snel mogelijk terug naar de ouders krijgen, maar die reageerden niet op zijn sms-berichten. In zijn frustraties heeft hij de baby’s mishandeld, onder meer door hen door elkaar te schudden. Lielly kreeg een hartstilstand. Het meisje had een bloeding tussen het schedeldak en de hersenen, en had ook bloeduitstortingen in de ogen. De baby overleed een maand later in het ziekenhuis. Haar tweelingzusje Letty herstelde wel van de verwondingen.

Ylva K. werd in eerste aanleg vrijgesproken. Omdat zij naar de afhaalchinees was toen de letsels werden aangebracht bij de tweeling. Kjell C. kreeg een effectieve celstraf van 7 jaar. De man ging in beroep tegen die straf. Met succes, want het hof van beroep geeft hem in de plaats een voorwaardelijke gevangenisstraf van 5 jaar. Het hof hield rekening met het feit dat hij niet betrokken werd bij de beslissing om de baby’s gedurende lange tijd op te vangen en dat hij daar eigenlijk niet toe in staat was. Eén van de voorwaarden die hij moet naleven om niet effectief achter de tralies te belanden, is dat hij zich residentieel moet laten behandelen voor zijn psychische problematiek, zijn drugs- en alcoholverslaving en het daarmee gepaard gaande agressieprobleem.

Op juridisch vlak is een omzetting van 7 jaar effectief naar 5 jaar voorwaardelijke een grote strafvermindering. Toch ziet Kristel Gelders, de mama van Lielly, dat niet zo. “Een strafvermindering kan je dit eigenlijk niet noemen. Als hij bijvoorbeeld vijf jaar in een instelling moet verblijven, is het mogelijk dat hij nadien geïnterneerd wordt. Dat is dan misschien voor de rest van zijn leven. Als hij daarentegen een effectieve celstraf had gekregen, was hij er over een paar jaar al van af. Dit arrest is dus mogelijk zelfs strenger dan het vonnis in eerste aanleg”, meent Kristel Gelders.

Of de ouders van Lielly zich dan bij deze straf kunnen neerleggen? “We kunnen ons bij geen enkele straf neerleggen. Geen enkele straf is zwaar genoeg voor iemand die je kind heeft gedood. Maar we beseffen dat er niet meer in zit”, klinkt het. We hebben het vooral moeilijk met de vrijspraak voor Ylva K. Omdat er ook voordien al letsels waren toegebracht, niet alleen die maandagavond toen Ylva niet thuis was. Maar onze advocaat heeft daar bewust geen punt van gemaakt. Anders was er mogelijk betwisting wie van de twee de letsels had toegebracht, en dan zouden ze misschien allebei zijn vrij gesproken op basis van twijfel.”

Nu de juridische procedure waarschijnlijk volledig achter de rug is, kunnen de ouders van Lielly het gerechtelijk luik alvast afsluiten. “Maar dat wil niet zeggen dat we nu aan ons verwerkingsproces kunnen beginnen. We zullen dit nooit volledig kunnen verwerken. We dragen de dood van Lielly de rest van ons leven mee. Misschien dat we het ooit een plaats kunnen geven, maar het gemis wordt elke dag erger. Dat zal nooit veranderen.”