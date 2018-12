Van koekjes over kaarten tot juwelen: pop-upwinkel van studenten Heilig Graf heeft het allemaal Jef Van Nooten

04 december 2018

12u40 0 Turnhout De leerlingen van enkele specialisatiejaren van het Heilig Graf in Turnhout hebben pop-up winkel Lamoen geopend. Ze deden dat niet zoals de voorbije jaren op school zelf, maar in een winkelpand in centrum Turnhout.

Lamoen is de pop-up winkel van de studenten van het zevende jaar Retail Management, Publiciteit & Illustratie, Mode, Haarstilist en Organisatie-assistentie. Anders dan de vorige jaren gaat het niet om een leeronderneming op school, maar om een pop-upwinkel in een echte winkelstraat.

“De studenten openen hun winkel namelijk in The Box, een pand in de Sint Antoniusstraat in Turnhout, echt knal in het centrum”, vertellen Inte Van Herreweghe en Nancy Van Gorp van Heilig Graf Turnhout.

Het concept van Lamoen is DIY (Do It Yourself). Klanten vinden er originele producten waarmee ze op verschillende manieren zelf aan de slag kunnen.

“Ofwel hebben de studenten de producten zelf gemaakt ofwel hebben ze het product een meerwaarde gegeven”, klinkt het verder. “Zo krijgt u bijvoorbeeld bij het passen van juweeltjes gratis advies op een kaartje van de leerlingen Mode. De leerlingen van Publiciteit ontwerpen zelf kaartjes en buttons. De leerlingen van Organisatie-assistentie bieden dan weer heerlijke koekjes aan samen met de ingrediënten en het recept, zodat je de koekjes thuis nog een keer kan maken. Dankzij het pakket dat de haarstilisten samenstellen, heb je in 1-2-3 het perfecte kapsel en de leerlingen van Retail zorgen ervoor dat je zelf je ideale pakketjes kan samenstellen door te mixen en te matchen met de producten die zij voor u uitkozen.”

Klanten kunnen ook deelnemen aan workshops die door de studenten worden georganiseerd. Lamoen is nog open tot 29 december. Je kan er elke dag terecht van 9.30 uur tot 17.30 uur, ook op zaterdag en koopzondagen. De opbrengst van het project gaat naar een goed doel.