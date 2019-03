Van hobbyclubje tot brouwerij met 400.000 liter per jaar: Het Nest viert feest voor 10de verjaardag Schuppenboer Jef Van Nooten

26 maart 2019

13u04 0 Turnhout Brouwerij Het Nest uit Turnhout pakt uit met een groot feestweekend. De brouwers doen dat om de 10de verjaardag van ‘Schuppenboer’ te vieren. Dat succesbier maakte van Het Nest de brouwerij die ze vandaag is. “Met een productie van 400.000 liter per jaar en een export naar exotische landen wereldwijd”, klinkt het.

Even gekend als de speelkaarten of de kaviaar zijn ze nog niet, maar de bieren van Het Nest beginnen toch een belangrijk exportproduct van Turnhout te worden. Een succesverhaal dat de brouwers zelf niet hadden durven dromen toen ze in 2000 startten met een besloten bierproefclub. Een clubje dat ze oprichtten omdat ze van hun partners het huis uit moesten zodat de vrouwen samen konden koken. De hobby-bierproefclub groeide uit tot een volwaardige brouwerij waarvan de verschillende bieren niet meer op twee handen te tellen zijn.

Het bekendste bier van Het Nest is de Schuppenboer. Het bier werd op 28 maart 2009 gelanceerd. De 10de verjaardag van Schuppenboer is voor Het Nest aanleiding om een groot feest te organiseren. “Het is exact 10 jaar geleden dat de Schuppenboer werd gelanceerd. Het werd het begin van een succesverhaal dat begon in mijn garage”, zegt Bart Cuypers, voorzitter van Het Nest. ““Dat ging natuurlijk niet zonder slag of stoot. We experimenteerden, proefden heel veel en schreven nauwkeurig op wat we precies allemaal deden. Tot we op een bepaald moment tot een smaak kwamen waarover we allemaal tevreden waren.”

Toen Schuppenboer als brouwsel ontwikkeld werd, noemden de brouwers zich nog de ‘Orde van de Zatte Mus’. De ‘zatte mussen’ stuurden hun brouwsel op naar een bierfestival in Nederland. Want ze wilden wel eens weten wat een professionele jury van het bier vond. Schippenboer eindigde als derde in een wedstrijd met meer dan honderd verschillende tripels. “En daarmee is de bal aan het rollen gegaan. De eerste 500 liter die we extern lieten brouwen, was vrijwel meteen uitverkocht.’ Herinneren Patrick Ceursters en Nico Amelinckx zich. “In die beginfase waren we voortdurend met onze brouwerij bezig. Gingen we op uitstap, dan laadden we onze auto’s vol met bier om het ter plaatse te promoten.

We verdeelden het eigenhandig in drankenhandels en horecazaken, en plakten zelfs met de hand én kilo’s Pritt de etiketten één voor één op de flesjes.”

Intussen veranderde de naam van de brouwerij naar Het Nest en verhuisden de brouwketels van een garage naar een nieuwbouw op Beyntel. De bieren van het Nest worden onder meer in China, Japen en de Verenigde Staten gedronken. “Toch is de lokale verankering altijd belangrijk geweest voor ons. We hebben veel te danken aan onze fans. Hun enthousiasme heeft ons enorm geholpen bij het verspreiden van ons verhaal en dat doet het nog steeds. Daarom willen we hen allemaal dubbel en dik in de watten leggen tijdens onze Schuppenboerfeesten.”

De Schuppenboerfeesten staan geprogrammeerd op 29, 30 en 31 maart. Met rockmuziek op vrijdag, schlagermuziek (met liveoptreden van Sam Gooris) op zaterdag en een opendeurdag met blik achter de schermen op zondag.