Vader doet goed woordje voor zoon die hem met knuppel sloeg 20 februari 2018

Boris V. (26) stond gisteren terecht in de rechtbank van Turnhout na een dispuut met zijn ouders en broer vorig jaar. "Op 4 juni 2017 kwam Boris enkele spullen thuis ophalen", vertelt de openbare aanklager. "Het kwam tot een woordenwisseling met zijn broer over wie recht had op de Playstation, waarna Boris zijn broer een vuistslag gaf in het gezicht. Zijn vader wou tussenbeide komen maar hij kreeg een kopstoot toegediend en werd daarna door Boris met een baseballbat in zijn edele delen geraakt." De familie diende klacht in. Zijn was gisteren ook aanwezig in de rechtbank en deed zelfs een goed woordje voor hun zoon en broer. "Boris is niet meer wie hij vroeger was", zegt zijn broer. "Vorig jaar heeft hij naar Santiago De Compostela gewandeld en sindsdien is hij een andere persoon geworden." Ook zijn vader kwam aan het woord. "Wij hebben tien jaar met hem in de miserie gezeten, maar het is de eerste keer dat hij veranderd is." Het Openbaar Ministerie eist 14 maanden celstraf met probatie-uitstel op voorwaarde dat hij begeleid wordt voor zijn drugsverslaving. Vonnis op 19 maart. (MVBO)