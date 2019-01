UNIZO-pluimen voor Tati, Texture Painting en ‘Turnhout by Night’ Jef Van Nooten

28 januari 2019

UNIZO Turnhout heeft naar jaarlijkse gewoonte haar pluimen uitgereikt. Dat gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie van de zelfstandigenorganisatie. De pluimen gingen naar Koffiebranderij Tati Coffee Roasters, schildersbedrijf Texture Painting en het evenement Turnhout by Night.

Tati, dat drie jaar geleden werd opgericht, kreeg de pluim in de categorie ‘Ondernemer in de binnenstad’. Texture Painting werd met een pluim bekroond in de categorie ‘KMO’. Het schildersbedrijf bestaat 10 jaar. Turnhout by Night kreeg een pluim als beste evenement.