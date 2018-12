Uniek prikkelarm schaatsmoment op Wintersalon Kristof Baelus

27 december 2018

15u44 0 Turnhout Het Raster en Stad Turnhout organiseerden een prikkelarm schaatsmoment op Wintersalon in Turnhout. Auditieve prikkels worden er verlaagd en er zijn minder visuele prikkels. Het initiatief is alvast uniek in Vlaanderen.

Kinderen met autisme kunnen moeilijk een onderscheid maken tussen verschillende prikkels. Zo is het voor hun bijvoorbeeld niet altijd duidelijk of de achtergrondmuziek werkelijk achtergrond muziek is, of een belangrijk gegeven op de voorgrond. “Een medewerkster van de stad kwam met de vraag iets te organiseren waarbij kinderen met onder andere autisme ook kunnen genieten van een schaatsmoment op het Wintersalon”, zegt Schepen van Welzijn Peter Segers. “Dit jaar organiseerden we een evenement waar de visuele en auditieve prikkels verminderd werden. We zullen het initiatief met de betrokken instanties evalueren om te zien of we volgend jaar meerdere prikkelarme momenten moeten inrichten.”

Naast de schaatsbaan werd er gebruik gemaakt van pictogrammen zodat de kinderen duidelijk zagen waar ze onder andere hun schaatsen moesten aandoen en waar de ingang van de ijspiste was. Op de schaatsbaan werden enkel de sfeerlichten ontstoken, de knipperlichten en kleurschakeringen werden tijdens het prikkelarm schaatsmoment uitgezet. Op andere momenten speelt er ook leuke achtergrondmuziek, ook deze was nu niet aanwezig. In de EHBO ruimte was door de organisatie een time-out zone voorzien. Indien de kinderen toch teveel prikkels kregen en zich even willen terugtrekken om tot rust te komen kan dat in de time-out ruimte. Het prikkelarm schaatsmoment is er niet enkel voor personen met een beperking, iedereen kan hier aan deelnemen.

“ Arne gaat naar het bijzonder onderwijs Nautica in Merksplas. Hij kan momenteel niet voltijds naar school omdat er zelfs daar te veel prikkels zijn voor Arne”, zegt de mama van Arne. “Hij vond het nu ook al zeer druk, hij is pas even van het ijs geweest met een woede-aanval. De pictogrammen die aangebracht zijn zijn zeker nuttig, maar Arne heeft deze niet nodig momenteel aangezien ik er zelf bij ben. Voor Arne is het belangrijk dat er niet teveel schaatsers zijn en dar er geen achtergrondprikkels zijn die hem kunnen beïnvloeden.” Britt, de zus van Arne, gaat niet naar het bijzonder onderwijs maar kon het schaatsmoment ook appreciëren. Samen hebben ze zich alvast niet verveeld. “Arne kan er alvast van genieten maar ik denk dat het ook voor de andere kinderen een voordeel is.

Bij een positieve evaluatie van het project zal de stad meer kansen bieden om prikkelarme activiteiten te organiseren in 2019.

