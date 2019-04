UGC investeert miljoenen euro’s in Turnhoutse bioscoop: “Vijf maanden werf, maar geen hinder voor bezoekers” Jef Van Nooten

11 april 2019

13u43 9 Turnhout UGC is in Turnhout gestart met de grondige verbouwing van het cinemacomplex: nieuwe stoelen, één of twee extra filmzalen, een groot cinécafé, een nieuwe snoepwinkel, een evenementenzaal, een nieuw voorplein, … Goed voor een totale investering van enkele miljoenen euro’s. “De komende vijf maanden is het hier een werf. Maar in de zalen zelf zullen bezoekers geen hinder ondervinden”, verzekert Bert Hermans van UGC Turnhout.

Eén lange rij Heras-hekken op het gelijkvloers en zaal 2 die wegens werkzaamheden afgesloten is voor het publiek. De UGC-cinema in Turnhout had donderdag veel weg van een bouwwerf, en dat zal ook de komende vijf maanden zo zijn. De bioscoopketen investeert meerdere miljoenen euro’s om het complex in Turnhout een metamorfose te geven. “Ik apprecieer het heel hard dat UGC zo’n investering in Turnhout wil doen. We zijn de enige van de 50 UGC-cinema’s waar dit jaar zo’n grote investering gebeurt”, zegt Bert Hermans van UGC Turnhout.

Een vernieuwing die op zeer korte termijn zichtbaar is, zijn de nieuwe stoelen. Donderdag werd gestart met het vervangen van 1.000 stoelen. “In totaal vervangen we 1.800 stoelen. Duizend stoelen komen de komende dagen aan de beurt. In het najaar worden nog eens 800 stoelen vervangen”, klinkt het. “Drie zalen hebben de voorbije jaren al nieuwe stoelen gekregen. Maar in vijf zalen zijn het nog de stoelen van het begin. Het was hoog tijd om die te vervangen. We zijn gestart met een miljoenenproject waarbij alles wordt aangepakt. Dan kan je bezoekers niet ontvangen in oude zetels.”

Van 23 april tot 5 mei loopt het filmfestial MOOOV in UGC. Na afloop van dit festival start een volgende vernieuwing. “Op de plaats van het festivalcafé – een ruimte die buiten het filmfestival gebruikt wordt als receptieruimte – starten we na het festival met de bouw van een nieuwe zaal. Het wordt een kleine zaal met 82 stoelen. We willen die zaal nog dit jaar in gebruik nemen. Mogelijk wordt ook onze grootste zaal van 440 stoelen in twee geknipt om een extra filmzaal te creëren, maar dat is nog niet zeker.”

Op de benedenverdieping wordt de komende maanden hard gewerkt aan de bouw van een bowling en een nieuw restaurant. Maar ook op de verdieping en buiten staan nog heel wat werken gepland. “De snoepwinkel verhuist en krijgt een plaats op ‘de brug’. De burelen en een stuk van de oude snoepwinkel worden daarna verbouwd tot een evementenruimte”, zegt Bert Hermans. “Daarnaast worden de trappen vernieuwd, de inkomhal krijgt nieuwe tegels en overal komen nieuwe tapijten.”

De loungebar die recent de enkele maanden geleden de deuren sloot, wordt uitgebreid en omgevormd tot een groot cinécafé dat door UGC zelf wordt uitgebaat. “Ook het voorplein wordt gerenoveerd. De lantaarnpalen worden vervangen door artistieke verlichting, er komen leuke zitbankjes, vloerspotjes, LED-verlichting in de bloembakken, enzovoort. Vanuit het nieuwe cinécafé zal een fantastisch zicht hebben op het plein.”

De werken zullen nog zo’n 5 maanden in beslag nemen. In die periode wordt er elke dag hard gewerkt in het complex. “Wanneer mensen binnen komen, zien ze dat het hier een werf is. Maar eenmaal in de zaal, ondervinden ze geen hinder. De werkmannen mogen vanaf 13 uur geen lawaai meer maken. Ze beginnen daarom ’s morgens al heel vroeg”, besluit Hermans. “De kuisploeg komt extra langs om het complex proper te houden, zodat bezoekers niet onder het stof in de zaal moeten zitten.”