Twintiger geeft grootmoeder klappen omdat hij geen geld krijgt voor drugs Jef Van Nooten

07 december 2018

14u17 4 Turnhout De 24-jarige Serge V. uit Turnhout riskeert een gevangenisstraf van 1 jaar. De man gaf zijn grootmoeder een pak slaag. “Ze wilde hem geen geld geven om drugs te kopen.”

Het incident deed zich voor op 23 juni van dit jaar. Serge V. trok naar zijn grootmoeder om geld te vragen. Dat had hij al vaak gedaan, om met het geld drugs te kunnen kopen. “Toen zijn grootmoeder weigerde om geld te geven, werd hij agressief”, vertelt de openbare aanklager.

De broer van Serge – die inwoont bij de grootmoeder – wilde hem bedaren, maar werd door Serge met zijn hoofd door het glas van een binnendeur geduwd. “Daarna heeft hij zijn grootmoeder geslagen en gestampt. Op de oprit volgde nog een vechtpartij met zijn broer. De politie trof de grootmoeder gewond aan op de grond.”

De woede van V. was nog niet gekoeld. Hij trok naar het huis van zijn moeder om daar huisraad stuk te gooien. De dag nadien ging hij zichzelf aangeven bij de politie. Volgens zijn advocate heeft hij veel spijt van wat er gebeurd is. Hij hoopt op een milde of volledig voorwaardelijke straf. “Ik wil nog iets maken van mijn leven. Ik besef dat ik niet kan voortdoen zoals ik bezig ben”, sprak V. tegen de rechter.

Vonnis op 4 januari.