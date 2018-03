Twee weken chaos op Ring RIOLERING DEFECT: VERKEER TOT EIND MAART OVER ÉÉN RIJSTROOK JEF VAN NOOTEN

19 maart 2018

02u38 0 Turnhout Wie met de auto op de Ring in Turnhout moet zijn, mag zich de komende twee weken verwachten aan verkeerschaos. Door een defect aan de riolering is een wegverzakking ontstaan. Tijdens de dringende herstellingswerken kan het verkeer twee weken lang slechts over één rijstrook passeren ter hoogte van het Sint-Elisabethziekenhuis.

In de spitsuren is het nooit een plezier om de Ring van Turnhout te trotseren. Zeker tussen de kruispunten met de Steenweg op Zevendonk en de Steenweg op Gierle gaat het vaak stapvoets door de files. De komende twee weken zal die verkeersellende alleen maar groter worden. Het verkeer zal er vanaf vandaag tot aan het einde van de maand slechts over één rijstrook kunnen passeren ter hoogte van het kruispunt met de Steenweg op Tielen. Aanleiding zijn herstellingswerken aan een defecte riolering. "Momenteel is er een verzakking in de rijbaan op de Ring ter hoogte van AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth", verduidelijkt Steven Mateusen van de dienst Wegen, Groen en Mobiliteit. "Oorzaak hiervan is een onverwacht defect aan de riolering, dat dringend hersteld moet worden."





Vandaag starten de voorbereidende werken. Het verkeer kan daardoor slechts over één rijstrook passeren. Overmorgen, woensdag 21 maart, starten de werken om de defecte riolering te herstellen. Vanaf dan gelden nog enkele bijkomende verkeersmaatregelen.





Lange files aan lichten

"Aan de kant van het Sint-Elisabethziekenhuis worden de twee rijvakken afgesloten", zegt schepen van Mobiliteit Marc Boogers. "Het verkeer kan er alleen passeren via de strook die normaal dient om linksaf te draaien. Omdat die afslagstrook nu gebruikt zal worden voor het verkeer dat rechtdoor rijdt, is het tijdens de werken niet mogelijk om links af te draaien of terug te keren op het kruispunt met de Steenweg op Tielen. Dat zou het verkeer dat rechtdoor moet, ophouden en extra files veroorzaken."





Door die maatregel kan het autoverkeer enkel keren aan de Steenweg op Zevendonk en Steenweg op Gierle. Aan die verkeerslichten zullen wellicht lange files ontstaan voor het verkeer dat er wil keren.





Voetgangers en fietsers - die hun fiets aan de hand moeten nemen - kunnen de werken passeren over het voetpad. "De Ring oversteken kan niet aan de werken, wel blijft het andere zebrapad open. Dit wordt aangegeven met duidelijke signalisatie", aldus Mateusen.





Volgens de huidige planning zullen de herstellingswerken - en dus ook de tijdelijke verkeersmaatregelen - duren tot en met vrijdag 30 maart. De verkeershinder zal dus normaal voorbij zijn voordat de werken aan de E34 op 3 april beginnen.





Hele reeks werken

De werken aan de Ring die vandaag starten, luiden meteen een hele reeks van wegenwerken in de stad in. De komende maanden wordt op maar liefst tien plaatsen aan de weg gewerkt in Turnhout. Zowel aan de Steenweg op Merksplas, de Rubensstraat en aan Brug 2 worden nieuwe en beter toegankelijke busperrons aangelegd. Aan de parkings Muylenberg en Loechtenberg wordt gewerkt om ze mee op te nemen in de dynamische wegbewijzering. De Brugstraat, het Robsonplein, de Tramstraat en de Onze Lieve Vrouwstraat worden dan weer opgebroken om de kasseien te vervangen door asfalt. In de zomervakantie wordt gestart met de heraanleg van de Fonteinstraat. Die wordt breder gemaakt.