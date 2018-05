Twee uur hinder door lek met 600 liter mazout 09 mei 2018

Het verkeer in Turnhout draaide gisteren twee uur lang in de soep. Geen gevolg van simultane wegenwerken deze keer, maar van een incident met een vrachtwagen op de Steenweg op Zevendonk, tussen de Ring en de sporthal van het Stadspark. Rond 9.30 uur raakte een vrachtwagen er betrokken in een verkeersongeval. De chauffeur had net zijn laadbak afgekoppeld op de parkeerstrook. Toen hij weer wilde vertrekken, werd zijn vrachtwagen aangereden door een auto die zich net op dat moment van het linkse naar het rechtse rijvak verplaatste. De auto knalde op de mazouttank van de vrachtwagen met een lek tot gevolg. Zo'n 600 liter brandstof kwam op de rijweg terecht. De brandweer had twee uur de handen vol om de brandstof op te zuigen. (JVN)