Twee jongeren uit het Heilig Graf gaan mee op roadtrip langs Europese grenzen Kristof Baelus

28 februari 2019

20u01 0 Turnhout Twee leerlingen uit het vijfde jaar van het Heilig Graf in Turnhout nemen deel aan een uniek project waarbij ze met een groep van vijftien jongeren een roadtrip maken langs de Europese grenzen. Hierbij gaan ze op zoek naar de situatie van vluchtelingen en de werking van de hulporganisaties.

Op 1 maart vertrekken Sarah Dibas en Quinty de Bruijn samen met 13 andere jongeren uit Vlaanderen voor een 10-daagse reis. Ze bezoeken onder meer Kroatië, Bosnië, Servië en Hongarije. Samen ontdekken ze de situatie van de vluchtelingen, hulporganisaties, lokale politici maar ook de moeilijke en harde leefomstandigheden van deze mensen. Ook zullen ze luisteren naar hoopvolle verhalen.

“Het is de tweede keer dat onze school hieraan deelneemt. De leerkracht die vorig jaar mee is geweest als begeleider gaf toen een infomoment om leerlingen warm te maken om dit jaar mee te gaan”, zegt Sarah. “De voorstelling sprak me aan en ik heb me dan ook meteen ingeschreven.”

Gezien veel leerlingen uit Vlaanderen interesse hebben in deze unieke reis moest er een strenge selectie gebeuren vanuit de organisatie. “We hebben enkele vragen moeten beantwoorden, die best wel moeilijk waren”, zegt Quinty. “We moesten ook een filmpje maken over wat wij willen doen met de ervaring die we tijdens deze reis opdoen.”

Samen met 7 begeleiders zullen de Vlaamse jongeren vluchtelingenkampen, hulporganisaties zoals Are You Serious en lokale burgemeester van Bihac in Bosnië bezoeken. Net zoals vorig jaar zal ook Rezwanullah Mamozaï als ervaringsdeskundige meegaan om te vertellen over wat hij zelf meemaakte op zijn vlucht naar België. Hij zal ook tolken tijdens de hele reis.

“We zitten op een grote school, voordat we wisten dat we samen mee op roadtrip zouden gaan kenden we elkaar niet”, lachen de meisjes. “Ondertussen hebben we elkaar al wel beter leren kennen. We hebben ook de andere personen al gezien tijdens een ontmoetingsweekend en een tweedaagse in Calais.”

De roadtrip is een onderdeel van het project ‘Road of Change’, een ervaringsgericht leertraject over asiel en migratie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Uit De Marge en StreetwiZe Mobile School. Aan het project nemen vijf secundaire scholen en twee jeugdwelzijnswerkingen deel.

“Het gaat een emotionele reis worden maar we hopen toch de werkelijkheid onder ogen te kunnen zien en echt met de vluchtelingen te kunnen praten”, zeggen de meisjes.

Met de reis hopen ze politici en het grote publiek wakker schudden en aanmanen tot actie. “Na de reis zullen we getuigen wat we gezien hebben en hopen we dat we de politici in het Europees Parlement kunnen doen inzien dat er een humaner vluchtelingenbeleid nodig is in Europa.”