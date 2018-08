Twee jaar cel voor hardleerse drugsdealer 11 augustus 2018

De 26-jarige Steven S. uit Turnhout vliegt achter de tralies. De rechter gaf hem 2 jaar cel voor aanhoudende drugshandel. De helft van die straf is effectief. Steven S. werd op 17 april van dit jaar een eerste keer in de boeien geslagen nadat bij een huiszoeking drugs bij hem werden aangetroffen. De politie had op dat moment al informatie gekregen dat S. een handeltje in drugs had. De man zat even achter tralies, maar werd nadien onder voorwaarden vrij gelaten. Amper een maand na die vrijlating, liep hij opnieuw tegen de lamp. Agenten vonden weer drugs bij een huiszoeking en uit sms-berichten bleek dat hij zijn handel gewoon had voort gezet. "Sinds 2009 is hij al drie keer veroordeeld tot een werkstraf en vier keer tot een voorwaardelijke straf. Nog eens een voorwaardelijke straf is dus niet gepast", aldus de rechter. Steven S. krijgt 2 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Hij moet ook een geldboete betalen. (JVN)