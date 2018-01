Twee inbraken 02u44 0

Dieven hebben proberen in te breken in een woning in de Begijnendreef. De bewoners werden maandagnacht wakker rond 3 uur toen ze gestommel hoorden aan de deur. Daarop zijn de daders gaan lopen.





Maandagavond was er ook al een inbraak in een woning aan de Tielendijk. De daders vonden in de keuken de autosleutels en namen uiteindelijk de Opel mee. (VTT)