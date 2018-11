Twee inbraken in auto’s JVN

21 november 2018

17u01

Op twee plaatsen in Turnhout werd in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken in een auto. In de Rvierstraat stalen de daders een laptop uit de auto. Ook in de Plantijnstraat werd een auto open gebroken, maar hier maakten de daders geen buit.