Twee bestuursters gewond 28 juni 2018

Op het kruispunt van Koloniedijk met Vogelzang in Beerse botsten gisteren rond 9 uur twee auto's op elkaar. Eén van de auto's kwam nadien tegen een boom terecht. De bestuurster, de 50-jarige S.D. uit Turnhout, zat even gekneld in haar wagen. Ze werd net zoals de andere autobestuurster, T.L. (50) uit Kasterlee, met lichte verwondingen naar het Sint-Elisabethziekenhuis gebracht. (JVN)