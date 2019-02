Twee bestuurders zijn rijbewijs kwijt JVN

24 februari 2019

De lokale politiezone Turnhout organiseerde in de nacht van vrijdag op zaterdag alcoholcontroles in Oud-Turnhout, Lille en Turnhout. Bij de controles werden acht chauffeurs betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. Zes van hen moesten hun rijbewijs slechts voor 3 of 6 uren inleveren. Twee bestuurders hadden zoveel gedronken dat ze hun rijbewijs meteen voor 15 dagen kwijt zijn.