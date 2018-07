Turnova-toren is de hoogste... en dat verdient een meiboom 05 juli 2018

02u29 0 Turnhout De woontoren van het Turnova-project heeft zijn hoogste punt bereikt. Met 72 meter wordt de toren de hoogste woontoren van de Kempen. De bouwvakkers plaatsten een meiboom bovenop om het bereiken van de top te vieren.

"Het is zover. Het hoogte punt van Turnova is een feit. Daarom prijkt nu de meiboom boven op het dak van de Turnova-toren. Zoals de traditie gaat, wordt de meiboomplanting onder de arbeiders gevierd en ook op Turnova was dit het geval. De aannemer en bouwheer Interbuild trakteerden de bouwvakkers voor hun inspanningen en harde werk", zegt Lien Cools van Turnova.





De 72 meter hoge toren van Turnova is een blikvanger in de stad. De toren is zelfs tot in de buurgemeenten te zien. Sinds enkele dagen wappert er ook een grote Belgische vlag bovenaan de toren. Op de verdiepingen daaronder is er elke dag bedrijvigheid. "Interbuild is al volop bezig met de afwerking van de toren. De onderste appartementen zijn al voorzien van een keuken en badkamer terwijl bij de hoogste verdiepingen de ramen nog moeten worden geplaatst. Op de hoogste etages is er plaats voor burelen, horeca en een uitkijkterras", aldus nog Lien Cools. Het is chef-kok Alex Verhoeven van restaurant Fleur de Sel in Kasterlee die het horecagedeelte op de bovenste verdieping van de Turnova-toren zal uitbaten.





"Ondertussen wordt ook verder gewerkt aan de andere gebouwen van Turnova. De winkels, appartementen en vooral het hotel krijgen stilaan hun definitieve uitzicht", besluit Cools.





(JVN)