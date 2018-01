Turnova opent in voorjaar 2019 TIEN VAN DE ZEVENTIEN VERDIEPINGEN TORENGEBOUW AFGEWERKT JEF VAN NOOTEN

02u40 0 Ton Wiggenraad De toren zoals hij er nu uitziet. Turnhout Het woon- en winkelproject Turnova krijgt steeds meer vorm. Wie over de Grote Markt wandelt , kan al niet meer naast het torengebouw kijken. Tien van de zeventien verdiepingen zijn gebouwd. Ook elders op de werf komt Turnova elke dag een stapje dichterbij. "In het voorjaar van 2019 kan de grote opening plaatsvinden", voorspelt projectleider Hugo Meeus.

De Kunstencampus werd al in gebruik genomen. En langs de kant van de Baron du Fourstraat zijn de eerste drie woongebouwen aan het Academieplein klaar én grotendeels bewoond. Maar ook de rest van het Turnova-project schiet goed op.





Zo zit de aanleg van de ondergrondse parking in de laatste fase van de ruwbouw. "De in- en uitrit aan de kant van de Baron du Fourstraat is al een tijdje klaar. Daar wordt nu zelfs al een gebouw voor kantoren en winkels bovenop gebouwd. Recentelijk zijn ze beginnen graven voor de in- en uitrit aan de kant van de Otterstraat. Dat zal wellicht in maart of april klaar zijn", zegt Hugo Meeus, projectleider voor Stad Turnhout.





Ton Wiggenraad Het beoogde eindresultaat.

Blikvanger

Toch is de kans klein dat de ondergrondse garage al dit jaar in gebruik kan worden genomen. "Wanneer de inrit klaar is, moet heel de afwerking nog gebeuren. Bovendien wordt bovenop de parking nog langs alle kanten gebouwd. Qua veiligheid is het beter de parking nog niet in gebruik te nemen voordat de ruwbouwwerken erboven klaar zijn."





Hoewel de bouwwerken nog volop bezig zijn, is nu reeds duidelijk dat het torengebouw de blikvanger van Turnova zal worden. Vanop verschillende plaatsen in de stad zie je de toren al verschijnen, en er moeten nog zeven verdiepingen bij komen. "Op dit moment zijn de twee winkellagen gebouwd, en acht verdiepingen met appartementen. In de onderste verdiepingen staan er al ramen in", vertelt Meeus. "Bovenaan komt er om de paar weken een verdieping bij. Bovenop de twee winkellagen komen er in totaal dertien verdiepingen appartementen en nog twee lagen voor horeca."





Behalve de nieuwe gebouwen die worden opgetrokken, worden in Turnova ook bestaande monumenten geïntegreerd. Zo werd eind vorig jaar de gevel van het postgebouw gereinigd en hersteld.





Ton Wiggenraad De theaterzaal van Het Gevolg had last van stabiliteitsproblemen door de werkzaamheden.

Theater 1900

"Ook de tegelpanelen met het Belgische en Turnhoutse wapenschild zijn hersteld. Het historische postgebouw zal deel uitmaken van het Turnova-hotel. Op het gelijkvloers is er ruimte voor een winkel. De benedenverdieping was sterk verbouwd in de jaren '60. Maar bij de renovatie zijn nog mooie stukken met historisch tegelwerk en ambachtelijke staalprofielen tevoorschijn gekomen."





Ook Theater 1900, dat Heeren Group vorig jaar aankocht, zal deel gaan uitmaken van Turnova. "Theater 1900, ook een beschermd monument, wordt een bijkomende blikvanger in het Turnova-project. De eigenlijke theaterzaal op de verdieping - met mooie gietijzeren kolommen en gaanderijen - wordt volledig hersteld, samen met het podium en het balkon", klinkt het.





"Om de toegankelijkheid te verbeteren, worden de oude trappen vernieuwd enkomt er een lift naast de theaterzaal. In het aanpalend gebouw van Turnova kan ook een roltrap komen. De theaterzaal is ideaal voor een restaurant, maar het kan ook een open winkelruimte worden. Tegelijk worden ook de oude en nieuwe gebouwen van de Bloemekesgang aangepakt. Zo ontstaat er een nieuw pleintje voor het theater."





Sociale flats

Tenzij nog grote tegenvallers volgen, ziet het er naar uit dat de grote opening van Turnova kan plaatsvinden in het voorjaar van 2019. Er zal dan al veel meer af zijn dan we gepland hadden. Want ook richting Schoolstraat/Akkerpad is er al gestart aan de sociale appartementen. Daarvan dachten we eerst dat het nog wel een paar jaar zou duren", besluit Meeus.