Turnhoutse school naar finale Nederlandse STEM-wedstrijd Artcadia Kristof Baelus

24 januari 2019

16u32 0 Turnhout Het Heilig Graf uit Turnhout werd samen met elf andere scholen geselecteerd voor de wetenschaps- en techniekwedstrijd van Artcadia. De leerlingen van het tweede jaar STEM maakten alvast indruk op de jury met hun inzending ‘Smart Cocon’.

Artcadia is een Nederlandse wedstrijd die voor de elfde keer wordt georganiseerd en waar bij jongeren uit het eerste en tweede jaar secundair onderwijs ervaren hoe boeiend de wereld van techniek is. Met de wedstrijd worden ze aangespoord om na te denken over de stad van de toekomst en op zoek te gaan naar creatieve oplossingen voor de steeds groter wordende uitdagingen rond mobiliteit, water, milieu, ruimte en gebouwen.

“We ontworpen een ‘Smart Cocon’, dit is een huis in de vorm van een cocon dat zelf lucht zuivert en licht en temperatuur regelt”, klinkt het bij de jongeren. “We zijn zeer blij dat we als één van de twee Belgische scholen naar de finale mogen, zo kunnen we ons concept verder uitwerken en het in de slotshow voorstellen.”

De Nederlandse organisatie ontving maar liefst 400 inzendingen uit 131 deelnemende scholen, slechts twee Belgische scholen haalde de finale. Ook de Tuinbouwschool uit Melle werd als finalist geselecteerd met hun project ‘Zeeteelt’. Met hun project zal voedsel geteeld worden op van plastic gemaakte pontons, zelfvoorzienend van water, meststof en energie.

De winnaar van de wedstrijd mag met zijn klas naar Parijs om er een kijkje te nemen achter de schermen van enkele innovatieve en technisch interessante projecten. De klas die met de tweede prijs gaat lopen mag een 3D-printer mee naar huis nemen.