Turnhoutse Iris (29) grijpt naast kroontje van ‘Miss Tattoo Belgium’ Jef Van Nooten

20 januari 2019

Iris Bogaerts (29) uit Turnhout is er niet in geslaagd de Miss Tattoo Belgium-verkiezing te winnen. Ze blikt wel heel tevreden terug op haar deelname. “Miss Tattoo was een jaar lang een spannende, maar aangename wedstrijd om aan deel te nemen. Ik heb geweldige mensen leren kennen onder de andere kandidaten. Ik kan terug kijken op een mooi jaar waarin ik mezelf heb kunnen overtreffen door te laten zien wie ik echt ben. Ik ben er zoveel rijker door geworden. Op naar de volgende uitdaging”, aldus Iris Bogaerts.

Op haar facebookpagina laat Iris uitschijnen dat die volgende uitdaging er al snel aan komt. Ze beëindigd haar facebookpost met BGT, hetgeen doet vermoeden dat ze zal meedoen aan het nieuwe seizoen van Belgium’s Got Talent.

De eerste plaats in de Miss Tattoo Belgium-verkiezing ging naar Joy Vanmellaerts uit Meulebeke.