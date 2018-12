Turnhout wil nieuwe sporthal en eigen stadsfestival Bestuursakkoord focust verder vooral op veiligheid, mobiliteit en armoede Jef Van Nooten

19 december 2018

14u00 0 Turnhout Een nieuwe sporthal, een regionaal park in het noorden van de stad, en een stadsfestival tegen 2021. Het zijn enkele concrete ideeën die het nieuwe stadsbestuur de komende legislatuur wil realiseren. “Daarnaast willen we vooral werken rond de speerpunten veiligheid, mobiliteit, armoede en verbondenheid”, klinkt het.

De partijen N-VA, sp.a, Groen en CD&V hebben de voorbije weken intensief rond de tafel gezeten om het beleid voor de komende zes jaar uit te stippelen. Het resultaat is een bestuursakkoord van 80 bladzijden lang. Het nieuwe stadsbestuur richt zich op vier speerpunten: veiligheid, mobiliteit, armoede en verbondenheid.

VEILIGHEID

Uit de stadsmonitor bleek dat de Turnhoutenaar zich onveilig voelt. Om het veiligheidsgevoel te verhogen, wil het nieuwe stadsbestuur zowel op vlak van preventie als sancties een stap verder gaan dan het vorige. “Turnhout heeft een uitgebreid cameranetwerk, maar camera’s alleen zijn niet voldoende. Er moet meer blauw zichtbaar in het straatbeeld aanwezig zijn. Niet alleen combi’s die voorbij rijden, maar ook agenten te voet of per fiets in de straat. We gaan in overleg met de korpschef om een stappenplan uit te werken”, zegt toekomstig burgemeester Paul Van Miert (N-VA). “Ook tegen zwerfvuil en sluikstorten gaan we keihard optreden. Een propere stad, maakt een gezellige stad, hetgeen ook het veiligheidsgevoel zal verhogen.”

MOBILITEIT

Om de mobiliteit te verbeteren, wil de coalitie hard op tafel kloppen bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Dat Paul Van Miert ook Vlaams volksvertegenwoordiger is, kan een troef zijn. “De heraanleg van de Steenweg op Gierle willen we in de eerste helft van de legislatuur gerealiseerd zien. De ondertunneling ter hoogte van het Stadspark hopen we in de tweede helft van de legislatuur te realiseren. We gaan daar keihard voor aan de kar trekken”, zegt Marc Boogers (Groen). Nog op vlak van mobiliteit wil het nieuwe stadsbestuur de zones 30 verder uitbreiden, en doorgaand verkeer uit buurten en wijken halen.

ARMOEDE

Om de armoede in de stad terug te dringen – 1 kind op 4 groeit er op in armoede – wordt een ‘regisseur armoedebestrijding’ aangeworven. “Om een heel doortastend armoedebeleid te voeren. De focus leggen we daarbij op kinderen en jongeren zodat ze vanaf het begin een goede start kunnen maken”, zegt Kelly Verheyen (sp.a). Huurwoningen mogen zich aan structurele kwaliteitscontroles verwachten, en nieuwe woonprojecten moeten 15% sociale woningen voorzien. Om meer mensen aan het werk te krijgen, wil de stad ook de buitenschoolse kinderopvang uitbreiden. “In elke schoolomgeving zou een buitenschoolse kinderopvang moeten zijn. Dat is nu niet het geval in de Parkwijk en Hellegat”, zegt Hannes Anaf (sp.a).

VERBONDENHEID

Om de verbondenheid tussen en de fierheid van de inwoners te verhogen, zal nog meer ingezet worden op het project ‘Buurtmakerij’. “En we gaan meer aandacht hebben voor beleidscommunicatie, zodat de inwoners weten waar we mee bezig zijn. We gaan ook een ombudsfunctie creëren om alle vragen en opmerkingen van burgers te kanaliseren”, aldus nog Hannes Anaf.

PROJECTEN

Los van de algemene speerpunten waar de coalitie werk van wil maken, heeft het nieuwe stadsbestuur ook al enkele concrete projecten voor ogen. Zo wil de stad een park realiseren in het noorden van de stad. “En we bouwen een nieuwe stedelijke sporthal in het Stadspark. De huidige sporthal renoveren lijkt ons geen goed idee”, zegt Anaf. Tegen 2021 wil het stadsbestuur een stadsfestival op poten zetten.

FINANCIËN

En wat moet dat allemaal kosten? Schepen van Financiën Francis Stijnen (CD&V) belooft dat de personenbelasting de hele legislatuur niet verhoogd zal worden. “We gaan een goede menu samenstellen waar de Turnhoutenaar van kan smullen. Maar lekker koken, hoeft niet per se met dure ingrediënten”, aldus Stijnen. Andere belastingen en retributies worden gescreend om eventueel bijgestuurd te worden.