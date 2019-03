Turnhout viert Vlaamse feestdag al van 5-7 juli: “Met schlagerfestival en familiedag” Vlaams Belang misnoegd over nieuwe formule: “Schande dat Vlaanderen niet op 11 juli wordt gevierd” Jef Van Nooten

26 maart 2019

09u01 0 Turnhout De stad Turnhout viert de Vlaamse feestdag dit jaar niet op 11 juli. Om een breder publiek te bereiken, wordt de viering verplaatst naar 5, 6 en 7 juli. Op het programma staan onder meer een schlagerfestival en een familie-event. “Het is een schande dat jullie de 11 juli-viering beperken tot een fuif en wat schlagermuziek”, foetert Reccino Van Lommel (Vlaams Belang).

11 juli is een hoogdag voor wie Vlaanderen en het Vlaamse gedachtengoed hoog in het vaandel draagt. Maar in Turnhout zal er dit jaar op 11 juli weinig tot niets te merken zijn van de Vlaamse feestdag. Het stadsbestuur wil de Vlaamse feestdag dit jaar al 4 tot 6 dagen eerder vieren. De festiviteiten vallen dan in een weekend. De stad hoopt dat er zo meer volk bereikt kan worden met het aanbod. “We verplaatsen de feestelijkheden naar het weekend voordien. Dit doen we om het feest te vernieuwen, te verbreden en te verjongen”, bevestigt schepen voor Evenementen Els Baeten (N-VA).

Op het programma staan dat weekend onder meer een gratis schlagerfestival op de Grote Markt en een familie-event op de Nieuwe Kaai. “In het weekend kunnen we een veel groter publiek bereiken. Want niet iedereen heeft verlof op 11 juli”, vervolgt schepen Els Baeten. “We passen dus wel de datum aan, maar niet het gedachtengoed dat er achter zit. Deze nieuwe formule om de Vlaamse feestdag te vieren, is een versterking en uitbreiding van wat het vroeger was.”

De plannen van het stadsbestuur doen Reccino Van Lommel steigeren. De fractieleider van Vlaams Belang bracht de kwestie maandagavond op de gemeenteraad. Hij trok daarbij fel van leer tegen de nieuwe formule. “Het is absurd dat de traditionele 11 juli-viering wordt afgeschaft uitgerekend in een stad waar Vlaams nationalisten mee in de meerderheid. In plaats van een klassieke viering wordt het nu een soort volksfeest. Al vaker is aangetoond dat dit soort volksfeesten wel leuk kunnen zijn, maar dat die evenementen helemaal de geest van zo’n feestdag met een culturele en politieke terugblik naar het verleden en een vooruitblik naar de toekomst missen”, meent Reccino Van Lommel.

Vlaams Belang hekelt ook dat VOS (Vlaamse Vredesbeweging) en het Davidsfonds niet meer betrokken zouden worden bij de organisatie. “En ook de traditionele plechtigheid aan het Jozef Simonsmonument in Turnhout zou gewijzigd worden en niet meer op 11 juli plaatsvinden”, voegt Van Lommel er aan toe.

De beweegredenen van het stadsbestuur konden Vlaams Belang – de tweede grootste partij in Turnhout – niet overtuigen. “Het is erg dat de Vlaamse feestdag in Turnhout beperkt wordt tot een fuif en een schlagerfestival. Een 11 juli-viering is toch veel meer dan dat”, reageerde Van Lommel scherp. “Dan kunnen we 21 juli (de Nationale feestdag, red.) voortaan ook in januari vieren. Of doe maar op 29 februari, dan moet dat maar ééns om de vier jaar. Jullie maken een schande van de Vlaamse feestdag.”

Op het einde van de discussie benadrukte burgemeester Paul Van Miert (N-VA) nog eens dat de stad het dit jaar anders wil aanpakken om een breder publiek aan te trekken.