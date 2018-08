Turnhout Culinair om van te smullen DUIZENDEN FOODIES PROEVEN TOPGERECHTEN VOOR MINDER DAN 8 EURO WOUTER DEMUYNCK

06 augustus 2018

02u38 0 Turnhout De zesde editie van Turnhout Culinair op de Grote Markt viel weer in de smaak. Duizenden bezoekers genoten van de culinaire hoogstandjes die lokale horecazaken en traiteurs aanboden, al maakte de hitte wel dat bezoekers vooral later op de dag kwamen.

Voor de zesde editie van Turnhout Culinair stonden Tom Vanherck en Mike Melis voor het eerst in voor de dagelijkse leiding. Zij werden ingeschakeld door Mario Marinelli en Ann De Beuckelaer, die in 2013 uitpakten met de eerste editie. Het evenement groeide de afgelopen jaren uit tot een echte voltreffer. Afgelopen weekend stonden zestien horecazaken uit Turnhout en omstreken paraat om de bezoekers te verwennen. Op voorhand mikten de organisatoren op 15.000 bezoekers.





"Vooral de avonden zijn top geweest, want het was uitstekend terrasjesweer. Alle stoelen en terrasjes zaten vol, het was een gezellige drukte", zegt organisator Tom Vanherck. "Door de hitte kwam het wel wat later op gang. Vorige jaren begon het volk al rond 16 uur te komen, nu was dat eerder om 18 of 19 uur. De namiddagen waren dus iets rustiger. Mensen zochten verkoeling en om van eten te genieten was het iets te warm."





Water aan 1 euro

Nochtans werden er ook enkele maatregelen genomen om aan de bezoekers wat verkoeling te bieden. "We hebben zoveel mogelijk parasols verzameld zodat we 90 procent van de tafels uit de zon konden zetten", vervolgt Vanherck. "Centraal op het plein stond er ook een sheltertent waar mensen wat verkoeling konden zoeken. Ook werd water aan een goedkopere prijs aangeboden - men kon flesjes water aan één euro verkrijgen."





Ook dit jaar was het aanbod gevarieerd. Zo bracht Thai de Wandeling de Thaise keuken en bracht Tandoori het lekkerste uit Indië op je bord. "Het basisidee hebben we behouden, want dat vonden we heel mooi en we geloven daar ook in. Het doel is om mensen op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met die zaken door een maximumprijs van 8 euro. Zo kunnen de mensen overal iets proeven. In dat opzet zijn we wel geslaagd. Naast de gevestigde waarden waren er ook enkele nieuwe zaken bij die ons aangenaam hebben verrast door mooie gerechten te brengen en hun standje knap in te richten. Dit jaar waren bijvoorbeeld Marché 17 en St-Joseph van de partij. Twee zaken die op de Grote Markt gevestigd zijn - lokaler kan het dus niet. Dat wil ook zeggen dat de lokale horeca ons project steunt."





Demokeuken

Nieuw dit jaar was een demokeuken, gebouwd door Van Riel Grootkeukens, voor kooksessies. Onder meer Alex Verhoeven van Fleur du Sel toonde er zijn kookkunsten. "Dat is een leuk extraatje waar we verder op willen bouwen. De kookdemo was een groot succes. Alex Verhoeven was gecharmeerd door ons evenement en overweegt zelfs een deelname volgend jaar. Zondag was een topdag met goede opkomst"