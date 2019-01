Turnhout by Night: “Geen jubileumeditie, wel heel wat nieuwigheden” Jef Van Nooten

15 januari 2019

14u12 0 Turnhout De stad Turnhout organiseert zaterdag 19 januari ‘Turnhout by Night’. Het evenement is toe aan de elfde editie. “Geen jubileumeditie zoals vorig jaar, maar toch zijn er heel wat nieuwigheden”, klinkt het.

De route van Turnhout by Night loopt opnieuw langs de noordkant van de stad. De animatie is uitgebreider dan voorheen en ook de verlichting heeft verrassingen in petto. “Wandelaars kunnen kiezen voor een stadsroute van 8,5 kilometer of voor een lange route van 18 kilometer die hen naar het Vennengebied brengt, de groene long van Turnhout. Beide trajecten zijn volledig bewegwijzerd, bij inschrijving krijgen de deelnemers bovendien een plannetje mee”, aldus het stadsbestuur. “De stadsroute is buggy- en rolstoeltoegankelijk. Op locaties waar de passage moeilijker is, is er altijd een bewegwijzerd alternatief. Voor de lange route voorzien wandelaars het best aangepast schoeisel en brengen ze een zaklamp mee, want die weg is niet verlicht.”

Wie zich op voorhand inschrijft kan starten op vier verschillende locaties: Campus Boomgaard, Toerisme & UiT, Speelkaartenmuseum en Begijnhofmuseum. Wie de dag zelf inschrijft kan dat van 14 tot 22 uur doen op Campus Boomgaard of van 9.30 tot 18 uur bij Toerisme & UiT. “De elfde editie van Turnhout by Night wordt extra aantrekkelijk dankzij een zeer omvangrijk activiteitenprogramma. Op maar liefst 21 locaties langs de stadsroute zijn er muziek- en toneeloptredens, gidsbeurten, tentoonstellingen …”, klinkt het nog. “Op heel wat plaatsen zullen kaarsen en eindejaars- en accentverlichting voor de juiste toon zorgen. Enkele locaties worden zelfs nog extra uitgelicht.”

De studenten van de sportunit van Thomas More werken dit jaar mee aan de organisatie van Turnhout by Night. Voor kinderen tussen vier en veertien jaar voorzien zij animatie op acht locaties van de stadsroute.