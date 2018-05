Truckrun neemt 1.300 kindjes met beperking mee op avontuur 28 mei 2018

1300 kinderen met een beperking mochten zaterdag in zo'n 300 vrachtwagens plaatsnemen tijdens de 20ste editie van de Truckrun. In de voormiddag en 's middags reden de trucks langs Tielen in Kasterlee, in de namiddag reden ze dwars door Turnhout. Voor de jubileumeditie liet de organisatie het parcours tijdens het derde rondje door het centrum (Graatakker, Herentalsstraat, Grote Markt, Patersstraat, Koningin Elisabethlei) rijden.





De opbrengst (ongeveer 25.000 euro) van deze editie gaat naar verschillende goede doelen. Dit jaar zijn dat Muylenberg, dat personen met een beperking opvangt in Turnhout, het Gielsbos dat ongeveer hetzelfde doet in Lille, en een afdeling van De 3Master, de school voor buitengewoon onderwijs in Kasterlee. (MVBO)