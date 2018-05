Truckrun (één keer) door centrum verdeelt meerderheid 25 mei 2018

De Truckrun in Turnhout is dit weekend aan de 20ste editie toe. Voor dat jubileum gaf het schepencollege toestemming om bij de laatste rit door het centrum te passeren. Meerderheidspartij Groen is misnoegd dat de coalitiepartners dat hebben goedgekeurd.





De Truckrun in Turnhout is de voorbije twintig jaar uitgegroeid tot een vaste waarde. Dit weekend zullen opnieuw 1.300 kinderen met een beperking een ritje door de Kempen kunnen maken aan boord van een paar honderd trucks. Voor de jubileumeditie wilden de organisatoren het parcours ook drie keer door het centrum (Graatakker, Herentalsstraat, Grote Markt, Patersstraat, Koningin Elisabethlei) laten gaan. Het schepencollege stemde alleen in met de derde rit doorheen het centrum. Hoewel Groen mee in het schepencollege zit, is de partij misnoegd dat de trucks door het centrum mogen rijden. "Er zijn zeker alternatieven die milieuvriendelijker, gezonder en veiliger zijn."





Dat Groen als coalitiepartner een beslissing van het schepencollege openlijk aanvecht, valt niet in goede aarde bij de andere meerderheidspartijen. "De houding van Groen heeft een groot 'Not in my back yard-gehalte'. Alsof ze op de Ring of i nKasterlee geen zuivere lucht of verkeersveiligheid nodig hebben. Als Groen consequent is, zou ze de Truckrun op zich in vraag stellen", klinkt het onder meer. (JVN)





