Tot zes jaar cel geëist tegen leden drugsbende 01 maart 2018

03u01 0 Turnhout Op de rechtbank van Turnhout stonden gisterochtend 13 veroordeelden terecht voor het houden van een cannabisplantage en de verkoop ervan in een zigeunerkamp in Nederland.

Abderrahim B., Tarik B., Jamila K, Rudy O, Morad W., Toufik S., Elias B., Marco D., Khalid O., Abdellatif O, Mewlid S., Ralph H. en Ward S. worden ervan beschuldigd een cannabisplantage te hebben opgericht of meegeholpen te hebben, samen met de verkoop ervan. "In april 2017 kreeg de politie info van een bende die betrokken was bij de opzet van een cannabisplantage in Balen en Neerpelt", vertelt de procureur. "Er werd een telefoontap, een warmteonderzoek en huiszoekingen gedaan. In het huis van Marco D. in Balen werd in een luik in het plafond 349 potten cannabis met 20 plantjes gevonden, samen met 1.000 stekken. Ook werd de elektriciteit afgetapt."





Bij verdere huiszoekingen in Hamont bij Jamila en Abderrahim B. werd 3,2 kilogram cannabis gevonden, afkomstig van de plantage van beklaagde Marco D. "In de garage vonden we ook een kweektent." Na huiszoekingen bij de andere beklaagden werd een link gelegd naar elkaar.





Zigeunerkamp

"Enkele beklaagden knipten de cannabistoppen en verkochten ze in een zigeunerkamp in Nederland." Na telefoontaps werd ook opgemerkt dat de beklaagden elkaar afpersten en geld terugvroegen, maar volgens de beklaagden klopt dit niet. "Nochtans werd er tijdens een telefoontje van Marco D. naar Ralph H. gedreigd dat hij het geld moest afgeven 'of hij ging eraan'", zegt de procureur. Het Openbaar Ministerie eist voor Abderrahim B. 6 jaar cel, voor de andere beklaagden vragen ze tussen 18 maanden en twee jaar cel. De advocaten van de beklaagden vragen de vrijspraak of celstraf met uitstel omdat ze al in voorhechtenis zitten. Vonnis over enkele weken. (MVBO)