Tot twee jaar celstraf voor jonge overvallers 12 mei 2018

02u34 0 Turnhout Nicko V.D.V. (19) uit Rijkevorsel en Livio E. (21) uit Oost-Vlaanderen zijn veroordeeld tot respectievelijk een werkstraf van 300 uren en een celstraf van twee jaar voor verschillende overvallen.

Nicko V.D.V. trok op 7 december 2017 samen met een minderjarige kompaan naar nachtwinkel De Voorleste in de Otterstraat in Turnhout. Onder bedreiging van een wapen moest de uitbater 2.700 euro afgeven en sigaretten ter waarde van 100 euro.





Enkele maanden later sloeg Nicko opnieuw toe, maar deze keer met kompaan Livio E. Samen lokten ze een man naar een parking in Rijkevorsel onder het voorwendsel van een seksdate.





Agenten gewond

Toen de man aankwam, bedreigde Livio het slachtoffer met een schroevendraaier. Hij moest al zijn geld, een schamele 60 euro, en zijn juwelen afgeven. De politie slaagde er echter in om de twee in te rekenen, al verliep ook dat niet zonder slag of stoot. Tijdens de schermutseling raakten verschillende agenten gewond.





De rechter in Turnhout was niet mals voor het duo. Nicko V.D.V. kreeg een werkstraf van 300 uren. Een zware straf, omdat hij als minderjarige al verschillende keren voor de jeugdrechter verscheen. Toen hij de straf hoorde, ging zijn duim omhoog richting zijn moeder. Volbrengt hij zijn werkstraf niet, dan wacht hem een celstraf van drie jaar. Zijn kompaan Livio E. kreeg twee jaar cel. Hij kreeg in 2016 en 2017 al eens twee fikse werkstraffen, maar leerde daar blijkbaar niet uit.





De twee moeten de agenten ook nog 4.400 euro schadevergoeding betalen. (VTT)