Tot half september hinder op Ring door aanleg nieuw wegdek 03 augustus 2018

02u44 0 Turnhout Op de Ring in Turnhout worden vanaf donderdag 9 augustus werken uitgevoerd. Dit keer is de 'binnenring' aan de beurt tussen de kruispunten met de Steenweg op Antwerpen en de Steenweg op Gierle. De hinder duurt tot midden september.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal vanaf 9 augustus opnieuw werken uitvoeren aan de Ring rond Turnhout. De werfzone situeert zich tussen de kruispunten met de Steenweg op Antwerpen (N12) en de Steenweg op Gierle (N140). Vorig jaar werd op datzelfde traject al de buitenkant van de Ring onder handen genomen. Deze zomer is het wegdek van de 'binnenring' aan de beurt. "De werken zijn gelijkaardig aan die van vorig jaar, maar nu wordt het wegdek van de binnenring (kant centrum Turnhout) vernieuwd", zegt Gilles Van Goethem van het AWV. "Het wegdek tussen de kruispunten met de N12 en de N140 is in slechte staat en wordt daarom tot op een diepte van ongeveer 60 cm opgebroken, verwijderd en vervolgens opnieuw aangelegd. Er wordt enkel gewerkt aan de rijweg tussen beide kruispunten. De fietspaden en kruispunten worden niet aangepakt."





De binnenring wordt tijdens de werken volledig afgesloten tussen de Steenweg op Antwerpen en de Steenweg op Gierle. "Doorgaand verkeer blijft mogelijk over één rijstrook in beide richtingen op de rijbaan van de buitenring. Voor fietsers en voetgangers is er geen hinder. Tijdens de werken kan er niet geparkeerd worden in de werfzone, op de middenberm en op de buitenring", aldus Van Goethem. (JVN)