Tot 5 jaar cel voor raid met koevoet 09 maart 2018

De 27-jarige Mitch V.C. uit Turnhout is tot 5 jaar cel veroordeeld. Hij gaf vorig jaar de opdracht aan twee kompanen om Johan E. uit Weelde (Ravels) een lesje te leren. Het drietal begaf zich op 21 september 2017 naar de wooncontainer van het slachtoffer. Ze timmerden hem elkaar met een koevoet. De man kreeg klappen in het gezicht en op de ribben. De daders sloegen zijn gsm kapot, en gingen ook aan de haal met een lichte vrachtwagen, een fototoestel, USB-sticks, een printer en autosleutels. Mitch V.C. had samen met Johan E. in de gevangenis gezeten. Na problemen met een drugsdeal van één kilogram drugs wilde V.C. zijn slachtoffer terugpakken. Het levert de man een gevangenisstraf van 5 jaar op. Kompanen Jan V. (37) uit Scherpenheuvel en Dries D.Z. (34) uit Zonhoven zijn ieder tot 4 jaar cel veroordeeld. Ook slachtoffer Johan E. is geen onbekende voor het gerecht. In 2010 stak hij zijn gerenoveerde boerderij in Weelde in brand om de verzekering op te lichten. Twee jaar later werd er een amfetaminelab aangetroffen. (JVN)