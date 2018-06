Tot 18 maanden cel voor caféruzie 05 juni 2018

De rechter in Turnhout heeft twee mannen van Surinaamse afkomst veroordeeld tot een gevangenisstraf van respectievelijk achttien en drie maanden cel. Alex M. (39) uit Turnhout en Wilfred B. (36) uit Ravels kregen het in juni 2016 op café in Turnhout aan de stok met een andere klant. Toen de politie erbij werd gehaald, haalde Alex M. uit naar de agenten én naar een voorbijganger.





De twee moeten alles samen meer dan 9.000 euro schadevergoedingen betalen. (VTT)