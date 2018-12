Toren van Turnova wint prijs voor prefab beton Jef Van Nooten

03 december 2018

14u52 0 Turnhout De Turnova-toren in Turnhout heeft een award gewonnen van FEBE, de Federatie van de Betonindustrie in België. Door gebruik te maken van prefab betonelementen kon iedere week één verdieping gebouwd worden.

De toren van 72 meter hoog wordt de blikvanger van het Turnova-project dat momenteel gebouwd wordt. Of het een esthetische meerwaarde is voor de stad? Daarover zijn de meningen van inwoners verdeeld. Maar nog voordat de toren klaar is, heeft hij al een prijs in de wacht gesleept. FEBE, de Federatie van de Betonindustrie in België, reikte een award uit aan de Turnova-toren in de categorie ‘Precast in Buildings’, gebouwen waarin prefab beton in grote mate het resultaat bepaalt.

“In de Turnova-toren zijn verschillende elementen van prefab beton gemaakt: balken, kolommen, holle wanden, breedplaatvloeren, holle voeren, trappen, bordessen en de dragende gevels”, klinkt het.

Aan de bouw van de toren werken verschillende bedrijven mee: B-Architecten nv, Osar Architects nv, aannemer Interbuild, studiebureau Jan van Aelst en Macobo Group. De prefab betonelementen werden gemaakt door Verheyen uit Arendonk. “Door gebruik te maken van speciale bouwtechnieken en de prefab betonelementen van Verheyen schoot de toren enorm snel op: soms maar 7 dagen voor één verdieping. Dat is bijzonder voor een project van deze schaal”, vertelt Marc Bauters, technisch directeur van Heeren Group. “De award is toch een stukje waardering en erkenning voor ons werk en voor de betonsector in het algemeen”, vult Broos Geysen aan, Projectmanager bij Verheyen.

Met haar 72 meter bepaalt de Turnova-toren mee de skyline van de stad. Binnenin worden appartementen en kantoren gerealiseerd. Op de bovenste verdieping komt horeca en een terras dat publiekelijk toegankelijk is, en van waaruit bezoekers een mooi uitzicht hebben over de omgeving. Onderaan de toren komen winkels.