Topchef opent tijdelijk restaurant op werf van Turnova Alex Verhoeven gebruikt pop-up als test voor Hert boven in Toren Jef Van Nooten

21 december 2018

15u04 0 Turnhout Chef Alex Verhoeven opent eind januari een pop-up restaurant op de Grote Markt in Turnhout. De pop-up wordt de voorloper van Hert, het restaurant dat Verhoeven in augustus opent op de bovenste verdieping van de Turnova-Toren. “De pop-up heet Test. Omdat we hier gaan uittesten wat we in het Hert willen doen”, zegt Alex Verhoeven.

Met de stedelijke Academie is er al bedrijvigheid op de Turnova-site, maar met ‘Test’ opent eind januari ook een eerste commerciële activiteit van het stadsvernieuwingsproject. Test is het pop-up restaurant van Alex Verhoeven en Nathalie de Baenst. Zij runden zeven jaar lang Fleur de Sel in Kasterlee. In oktober namen ze afscheid van Fleur de Sel om volgend jaar het nieuwe restaurant op de bovenste verdieping van de Turnova-Toren te bemannen. “Dat restaurant zal Hert heten en opent in augustus. Maar in afwachting krijgen mensen al een voorsmaakje in Test, het pop-up restaurant waar we gaan uittesten wat we in Hert willen doen”, vertellen Alex Verhoeven en Nathalie de Baenst.

Het interieur van Test zal in niks te vergelijken zijn met wat de mensen later in Hert mogen verwachten. De inrichting blijft heel basic. “Maar het eten in de pop-up wordt wel een afspiegeling van wat we in Hert willen voorschotelen. We hebben zeven jaar Fleur de Sel gehad. Maar in Hert willen het toch een beetje anders aanpakken. Hier kunnen we dat uittesten op kleine schaal. Zodat we er vanaf dag één volledig staan in Hert.”

De pop-up dient niet alleen als test voor Alex en Nathalie. Het tijdelijke restaurant moet klanten ook prikkelen en warm houden. “Er zit een hele tijd tussen de sluiting van Fleur de Sel en de opening van Hert. Op deze manier kunnen we mensen motiveren om te blijven komen.”

Het pand waar eind januari Test opent is nu nog een bouwwerf. De komen weken worden er een open keuken, een bar en een toilet in gebouwd. Daarna is er plaats voor 20 personen. De pop-up is alleen ’s avonds open en werkt met één vaste menu. “Nadien in Hert is plaats voor 60 mensen. Eigenlijk zouden er veel meer mensen kunnen zitten, maar we willen voldoende ruimte tussen de tafels. Wanneer we zelf gaan eten, willen we ook niet horen wat de mensen aan andere tafels vertellen.”

Alex Verhoeven gaat met Hert voor een andere aanpak dan in Fleur de Sel. Hij kiest resoluut voor Belgische producten om mee te werken. Pakweg gember, curry of limoenen komen zijn keuken niet meer binnen. “Nog een nieuwigheid: alle borden zullen er ingezet worden door koks. Dat zal niet meer door mensen uit de zaal gebeuren. Zij moeten voor drank zorgen. Met Hert gaan we voor perfectie. Perfectie van het product, perfectie van gaartijden, … Geen stommiteiten meer in de keuken, geen te ver gezochte creaties, … Gewoon top eten serveren op een top locatie.”