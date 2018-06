Top Tennis Team verzamelt regionaal talent 12 juni 2018

Drie tennisclubs hebben onder impuls van Tom Baten een Top Tennis Team in het leven geroepen. Dat is het overkoepelende competitieproject van TTV uit Turnhout, De Bempdekens uit Retie en ISC uit Oud-Turnhout. "In het verleden waren tennistalenten vaak verplicht zich ver te verplaatsen. Veel tijd ging zo verloren. Alternatieven zoals tennisacademies bleken ook snel een dure investering", zegt Baten. "Met dit project geven we spelers uit de Kempen de kans om op het hoogste niveau te trainen in hun eigen omgeving. Zo vinden jonge spelers een goede balans tussen school en topsport."





Zowel Magali Kempen als Greet Minnen, twee WTA-speelsters, hebben zich aangesloten bij Top Tennis Team. "Zij zullen een inspiratiebron zijn voor de vele jeugdspelers die reeds verbonden zijn aan Top Tennis Team", besluit Baten." (JVN)