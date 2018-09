Toeters en bellen voor vernieuwde Warande 15.000 BEZOEKERS VERWACHT OP OPENING VOLGEND WEEKEND JEF VAN NOOTEN

07 september 2018

02u35 0 Turnhout De Warande in Turnhout maakt zich op voor een groot feest in het weekend van 15 en 16 september. De start van het nieuwe cultuurseizoen wordt er gecombineerd met een openingsfeest voor de vernieuwde Schouwburg. "Het publiek kan het nieuwe complex tot in de kleinste hoeken ontdekken", zegt Staf Pelckmans.

Twee jaar nadat de grote verbouwingswerken van start gingen, is de Warande bijna klaar voor het grote openingsfeest. Dat wordt gecombineerd met het traditionele feest bij de start van het nieuwe cultuurseizoen. Het openingsfeest staat gepland voor 15 en 16 september. De komende week moet er nog wel één en ander gebeuren op de werf. "Bij een bouw moet je altijd opletten, maar op dit moment is er geen reden tot ongerustheid. Het kan zijn dat er tegen het openingsweekend nog een aantal kleine afwerkingen nodig zijn, maar dat is bij elke bouw het geval", zegt Staf Pelckmans, directeur van de Warande.





Andere jaren lokt het openingsfeest van het cultuurseizoen vaak tot 10.000 bezoekers. Nu dat feest gecombineerd wordt met de opening van de vernieuwde Schouwburg hoopt Pelckmans de kaap van 15.000 bezoekers te ronden. Zij mogen zich verwachten aan tal van optredens en voorstellingen, zowel in als buiten de Warande.





Rondleiding

"Het publiek kan een aantal voorstellingen bijwonen vanuit de zaal van de nieuwe Schouwburg, maar ook in de nieuwe artiestenloges en in de ruimtes onder de Schouwburg...", aldus Pelckmans.





"Via een doorloopprogramma kunnen ze van het ene naar het andere gaan, en op die manier veel meer zien dan alleen de nieuwe zetels."





Voor veel bezoekers zal het openingsfeest de enige keer zijn dat ze 'achter de schermen' mogen komen in de Schouwburg. Al kunnen die ruimtes ook nadien nog bezocht worden via rondleidingen, waarmee de Warande gaat starten. "Het openingsfeest is een unieke kans. Veel mensen krijgen die achterliggende ruimtes anders nooit te zien", zegt Pelckmans. "Al kregen we al verscheidene aanvragen van groepen of organisaties om een rondleiding te kunnen krijgen in de vernieuwde Schouwburg. Via de balie kunnen groepen zich inschrijven."





Koorddanser

Het volledige programma van het openingsfeest vind je op de website van de Warande. Een koorddansact in de Schouwburg, een lichtparcours in de kelder, loge-optredens van lokale artiesten in de backstage en het spektael 'De schildpad van Gaugin' op het Warandeplein zijn maar enkele van de vele hoogtepunten.