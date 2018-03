Toekomstbeurs helpt leerlingen BuSo bij leven na school 22 maart 2018

02u53 0

Vijf scholen voor buitengewoon onderwijs in de Kempen hebben woensdagavond een Toekomstbeurs georganiseerd in campus Blairon in Turnhout. Leerlingen kregen er uitleg over hun mogelijkheden na hun diploma.





Zowel VIBO De Ring uit Turnhout, VIBO De Brem en VIBO Het Kasteelpark uit Oud-Turnhout, de 3Master uit Kasterlee en Nautica uit Merksplas namen deel aan de beurs.





Leerlingen en hun ouders konden er kennis maken met organisaties die op een of andere manier een antwoord bieden op de vraag waar veel leerlingen uit het buitengewoon onderwijs mee kampen: wat na school? "Afhankelijk van de opleidingsvorm waarin de leerlingen les volgen, worden zij gericht voorbereid op het functioneren in de maatschappij. Voor sommigen betekent dat vaardigheden aanleren om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven, anderen gaan begeleid werken, nog anderen komen in het normaal economisch circuit terecht en sommigen studeren verder", vertelt Joeri Meynen van VIBO Het Kasteelpark. "Voor leerlingen en hun ouders zijn de verschillende mogelijkheden die er bestaan buiten en na de school niet altijd even duidelijk. Daarom organiseerden we een Toekomstbeurs. " Meer dan 40 organisaties stelden op de beurs hun werking voor. (JVN)