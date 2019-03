Tim schrijft boek over geschiedenis van Kempense bossen: “Je moet niet naar Turkije of Egypte om op ontdekkingstocht te gaan” Kristof Baelus

07 maart 2019

11u15 0 Turnhout Tim Quadflieg (46) uit Turnhout brengt het eerste deel uit van zijn boek ‘Kempense Bossen’. Hij spitst hij zich toe op de bossen uit de Noorderkempen en hun geschiedenis. Zijn tweede boek zal gaan over de Zuiderkempen. “”

Als fervent fietser verkende Tim jarenlang kronkelende zandwegen die hem door de Kempense bossen voerden. Al snel wilde hij meer weten over al die natuurpracht.

“Hadden we op school niet geleerd dat de Kempen voor 1900 bestond uit een grote heidewoestijn? Wie heeft die bossen dan aangeplant en waarom, wanneer en met welk doel?”, vraagt Quadflieg zich af. “Ik stapte de plaatselijke bibliotheek binnen op zoek naar boeken die mijn vragen konden beantwoorden. Maar ik vond niets.”

Word-document

Tim surfte zich suf op het internet en bewaarde alle kleine beetjes informatie in een Word-Document. Na een jaar had Tim al heel wat kunnen verzamelen, mede dankzij bosbeheerplannen, natuurinrichtingsplannen en andere publicaties. De berg aan informatie werd zo groot, dat hij besloot een boek te schrijven.

“Het is geen traditionele wandelgids, daar zijn er al genoeg van. Het is ook geen overzichtsboek van talloze bossen. Ik heb me beperkt tot één regio. De geschiedenis van alle bossen komt er aan bod en worden geïllustreerd met prachtige foto’s”, klinkt het.

9.000 foto’s

In het boek is de geschiedenis van elk natuurgebied beschreven. Je leert hoe het er vroeger uitzag, hoe het er nu uitziet en wat je er kan doen. De man bezocht alle 40 natuurdomeinen waar hij over schreef en ontdekte zo heel wat onbekende pareltjes. Tijdens zijn ontdekkingen in de Noorderkempense bossen nam hij maar liefst 9.000 foto’s.

“Ik wil met mijn boek wat meer naamsbekendheid te geven aan onbekende bossen”, zegt Quadflieg. “Tegenwoordig gaan we allemaal op reis naar Turkije en Egypte om onbekende landen te ontdekken, ik wil de lezer ertoe aanzetten om op ontdekkingstocht te gaan in onze eigen natuurgebieden.”

De Liereman

De grote favoriet van de man is Landschap De Liereman in Oud-Turnhout, vanwege de zand- en heidegrond. “Ik zoek ook graag het losse zand en de duinen op in Kasterlee, Lichtaart en Herentals”, zegt Tim. “Al toen ik nog klein was, vond ik het magisch om zo ver van de kust over duinen te kunnen lopen.”

Tim gaf zijn boek uit via Boekscout, een Nederlandse uitgeverij. Het boek is momenteel nog niet in de winkel te koop, geïnteresseerden kunnen het boek wel kopen via kempensebossen.jouwweb.nl.